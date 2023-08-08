Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi. (AA)
Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.
İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi. (AA)