Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü, 23 yaşındaki Jamaikalı kanat oyuncusu Renaldo Cephas'ı transfer etti.

KAYNAK: AA
Ankaragücü'ne Jamaikalı kanat

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Shkupi forması giyen profesyonel futbolcu Renaldo Cephas ile 4 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

İmza törenine MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da katıldığı belirtildi. (AA)

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