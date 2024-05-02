TFF 3. Lig'de play off heyecanı başladı

Kaynak: AA
TFF 3. Lig'de play off heyecanı başladı
TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesinde 5 karşılaşma geride kaldı.

TFF 3. Lig play-off 1. tur mücadelesi, 5 maçla başladı.

Ligde gruplarını 3, 4, 5 ve 6'ıncı sırada bitiren takımların tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geldiği play-off 1. turunda oynanan müsabakaları kazanan ekipler, 2. tura yükseldi.

Ayvalıkgücü Belediyespor-Edirnespor: 1-1 (4-3 Penaltılar)

Turgutluspor-Efeler 09 Spor: 1-4

Silivrispor-Belediye Kütahyaspor: 1-1 (3-4 Penaltılar)

Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor: 4-0

Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-0

Karşıyaka-Anadolu Üniversitesi: 0-1

Bornova 1877-Kuşadasıspor: 1-2

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