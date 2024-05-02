Bayraktar TB3 SİHA, yüksek irtifa testinde rekor kırdı

Yerli motorla donatılan SİHA, 33 bin feet irtifaya çıkarak dikkate değer bir rekor kırdı.

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA'nın test süreci başarıyla ilerliyor. Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen 27 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından orta ve yüksek irtifa performans testlerine odaklanan SİHA, son testte büyük bir başarıya imza attı.

Yerli motorla gerçekleştirilen testte, Bayraktar TB3 SİHA, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde 33 bin feet irtifaya ulaşarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından milli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla donatılan Bayraktar TB3 SİHA, yerli motorla çıkılan en yüksek irtifaya ulaşarak önemli bir kilometre taşına imza attı. SİHA'nın elde ettiği bu irtifa rekoru, Türk havacılık tarihinde önemli bir yer tutuyor. Türkiye'nin irtifa rekoru ise Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'ya ait, 45 bin 118 feet ile ölçülüyor.

Toplamda 327 saat 35 dakika havada kalan Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında önemli bir tecrübe kazandı. SİHA, 20 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilen uzun uçuş testinde yere inmeden 32 saat havada kalmış ve gökyüzünde 5 bin 700 km yol kat etmişti.

Milli SİHA, 26 Mart 2024 tarihinde ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu. Bu test, dünyadaki muadillerine göre en yüksek performansa sahip olan ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi'nin entegrasyonunu başarıyla gerçekleştirdi.

Öte yandan Bayraktar TB3 SİHA'nın katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olması bekleniyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bu özelliklerle donatılan SİHA, keşif, gözetleme, istihbarat ve taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye'nin caydırıcı gücünde önemli bir rol oynayacak.

Başlangıçtan bu yana öz kaynaklarıyla projelerini sürdüren Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren gelirlerinin yüzde 83'ünü ihracattan elde etti. Savunma ve havacılık sektöründe 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre lider olan Baykar, 2023'te de sektörün ihracat şampiyonu olmuştu.

Geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan elde ederken, dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı unvanını elinde bulunduruyor.

Halihazırda imzalanan sözleşmelerinin yüzde 97.5'ini ihracattan sağlayan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülke, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke olmak üzere toplam 34 ülke ile ihracat anlaşması imzaladı.