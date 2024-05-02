Asgari ücrete yapılacak zammı canlı yayında açıkladı

Çalışanların gözü yaz aylarında yapılacak ara zamdayken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan hayalleri suya düşürecek açıklama yaparak asgari ücrete haziran ayında zam yapılmayacağını duyurmuştu.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM VAR MI YOK MU?

Bakan Işıkhan zam meselesinde kapıları kapatsa da bugün asgari ücrete ara zamla ilgili ciddi bir iddia ortaya atıldı. Habertürk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, canlı yayında temmuzda asgari ücrete yüzde 15-20 civarında zam beklediğini ifade etti.

Barlas, ekonomist Şeref Oğuz'un asgari ücrete eylül ayında zam yapılacağı kulisini ise gerçekçi bulmadığını belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın kıdem tazminatı ve asgari ücret hakkında açıklamalarına değinen Yavuz Barlas, "Türkiye'de sendikalaşma oranı o kadar düşük ki keşke bu kadar gücü olsa çalışanın" ifadesini kullandı.

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı hakkında da açıklamalarda bulunan Barlas, "Kıdem tazminatı çok önemli bir haktır. Bu hakkın da sonuna kadar savunulması gerek. Bu konunun tartışmaya bile açılmaması gerekiyor" dedi.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM İDDİALARI

Asgari ücrete yapılan ve yapılacak zamların enflasyonu artırdığı dönük iddialar hakkında konuşan Barlas, “Teoriyi oturup masaya yatıralım. Ortadan kaldıralım” şeklinde konuştu.

YÜZDE 15 İLA 20 ARASINDA

Barlas, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı tartışmaları hakkında da konuşurken, kimseyi memnun etmeyecek olsa da bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi.

Yüzde 15 ila 20 arasında bir zam beklediğini açıklayan Barlas, asgari ücretin 20 bin liraya tamamlanacağını ifade etti.

Barlas, emekli ve memurların da temmuz ayında zam alacağını hatırlattı.