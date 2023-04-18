Ankaragücü'nün AKP'li Başkanı Faruk Koca AKP'nin 'atadığı' TFF'yi topa tuttu

AKP Kurucu üyesi olan Faruk Koca, futbolun içindeki AKP'lileri hedef aldı. Ankaragücü Başkanı TFF’ye, "Medeni toplumlar kurallarla yönetilir, bedevi toplumlar talimatlarla" sözleriyle göndermede bulundu.

Ankaragücü'nün AKP'li Başkanı Faruk Koca AKP'nin 'atadığı' TFF'yi topa tuttu

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çok ağır göndermelerde bulundu.

Faruk Koca, MKE Ankaragücü'nün her zaman dürüst, adalet içerisinde, tarafsız ve saygıyla yarıştığını belirtti.

Fenerbahçe maçında hakem kurbanı olduklarını savunan Koca, "Fenerbahçe maçının hakemi galibiyetimizi engellemiş, lehimize olan sonucu aleyhimize çevirmiştir" ifadelerini kullandı.

"Bu şekilde karşımıza çıkarılan engeller cesaretimizi arttırıyor." diyen Koca, sözlerine şöyle devam etti:

Umuyorum ki bizim cesaretimiz; bu üç kulübün dışındaki takımlarımızın yöneticilerini de cesaretlendirecek, bizimle birlikte olmalarını sağlayacaktır. Bu ifademin en temel nedeni, tanık olduğumuz yönetici davranışları ve bunun sonucunda hakemin verdiği yanlış kararlardır. Hakem motivasyonunu etkileyen ve sahada oyuncularımızın direncini kırmaya yönelik, kural dışı davranışlar, profesyonel yöneticilik sorumluluğundan uzaktır. Davranışları nedeniyle bu yöneticilerin sezon sonuna kadar ceza alması önemlidir.

"BEDEVİ TOPLUMLAR..."

Konuşacak çok şey var ama bugün zamanı değil. Seçimden sonra hem siyasilere ciddi çağrılarımız olacak. Ciddi raporlar vereceğiz. Bu sorunların çözümleri için daha somut adımlar bekleyeceğiz. Bizim açıklayacağımız çok şeyler var. İsimlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Beni kurallar ilgilendirir. İsimlerin siyasi görüşüne, dünya görüşüne, etnik kimliklerine bakmam. Yaptığı işlere bakarım. Bir gerçek var... Özür dileyerek söylüyorum. Büyük düşünürün sözüdür. Medeni toplumlar kurallarla yönetilir, bedevi toplumlar talimatlarla... Şu anda futbolda kural yok. VAR var, kurullar var ama içi boş.

Koca, taraftarı en büyük takımlardan birinin başkanı olarak tüm kulüp, federasyon ve kurullarına seslendiğini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birbirinizi yanıltmak, yıldırmak için yaptığınız etik dışı davranışlara, söylediğiniz gerçek dışı sözlere, aldatıcı tavırlara son verin. Kalan maçların oyun ve sonucunun değerli kılınması, yarışmanın adalet içerisinde devam etmesi için kenara çekilin. Hakemlerimiz; sizler de tüm baskılara dirençli durun, mesleğinizin itibarını koruyun. Sizin tarafınız, dürüstlük ve adil yönetim olmalıdır. Taraftarlarımıza da bir çağrımdır; sevgili Ankaragücülüler, biz birbirimize her zamankinden daha güçlü bağlarla kenetlendik. Her engeli aşacak güçteyiz. Bana inanın. Hedefimiz, ligi daha üst sıralarda bitirip, Türkiye Kupası'nı sizlerle kaldırmaktır."

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin ise 3 büyükler dışında kalan Süper Lig takımlarına bir mektup hazırladıklarını ve göndereceklerini aktardı.

Türk futbolunu bekleyen tehlikeler ve statlarda azalan seyirci sayılarına dair mektupla kulüplere bilgilendirme yaptıklarını anlatan Aytekin, Süper Lig takımlarına birlik çağrısında bulundu.

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