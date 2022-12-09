9 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Savcılıktan kötü haber! Şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetmişti

Savcılıktan kötü haber! Şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetmişti

Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamalarında patlayan meşale, Samet Yörükbaş'ın (18) gözünü kaybetmesine neden oldu. Savcılık, patlamanın kutlamayı organize edenlerin sorumluluğunda gerçekleşmediğine hükmedip, meşale sahibi tespit edilemediği için takipsizlik kararı verdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 15:39
Takip Et

Ankaragücü'nün şampiyonluk kutlamalarında meşale patladı. 18 yaşındaki yaşındaki Samet Yörükba gözünü kaybetti. Savcılık takipsizlik verdi

Savcılıktan kötü haber! Şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetmişti
+
Aa
-

Geçen sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle 21 Mayıs'ta 19 Mayıs Stadı konser alanında şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Kutlama sırasında atılan meşalenin yere düşerek patlaması sonucu Samet Yörükbaş'ı sağ gözünden, M.C. de kulak ve sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yörükbaş, ameliyata alındı. Sağ gözünü kaybeden Yörükbaş'a protez göz takıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık kararında, organizasyonu yapan şüpheli K.K.'nin ifadesine yer verildi. K.K., şampiyonluk kutlamasını Ankaragücü adına kendisi takip ettiğini belirtirken, suçlamayı kabul etmedi. Kararda, patlamaya kutlamaya katılan ve polis tarafından kim olduğu tespit edilemeyen kişinin neden olduğu; sorumluluğun, takımın bütün ikazlarına rağmen kutlamalara meşale getiren şahıs veya şahıslarda olduğu, olayın kutlamaları organize eden kişilerin sorumluluğunda gerçekleşmediği yönündeki bilirkişi raporuna dikkat çekildi. Savcılık, tüm dosya kapsamında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

“KAMERALAR VARDI, FAİL BULUNAMADI”

Samet Yörükbaş, kutlamalarda meşale yakıldığını belirterek, "Kutlama esnasında bir anda bomba patlar gibi bir ses duyuldu. Kulaklarım çınladı ve daha sonrasında gözümden kan aktığını fark ettim. Arkadaşlarım koluma girerek beni ambulansa götürdüler ve hastaneye kaldırıldım. 6 saat süren bir ameliyat geçirdim. Şu an gözümün eskisi gibi olma imkanı yok. Protez göz kullanıyorum. Hem kulüp hem de yetkililer bizi oyaladı. Hep bizi oyaladılar ve olayı kapatmaya çalıştılar. Olay yerinde kameralar vardı; ancak ‘Fail bulunamıyor’ diyorlar ve dava hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu olay yaşanmadan önce sanayide çalışıyordum. Doktorlar şu an sanayide çalışmamı tavsiye etmiyor. Engelli raporumdaki engel oranı yüzde 40’ın altında. Bu yüzden engelli kadrosu ile de işe giremiyorum, sanayide de çalışamıyorum. Ortada kaldım" dedi.

(Kaynak: DHA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
2
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿7 milyar dolarlık davada karar. Firari FETÖ'cü İpek Türkiye'den tazminat talep etmişti
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
3
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿TFF'den flaş karar. Tatil edilen Göztepe-Altay maçının kararı verildi
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
4
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿Man Adası belgelerinin odağındaki isimdi... ABD’den, Sıtkı Ayan ve şirketlerine yaptırım kararı
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
5
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿İYİ Partili Koncuk: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
6
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Ankara kulislerini hareketlendiren iddia. Erdoğan Bahçeli'den gizli toplantı yaptı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
7
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Esra Erol'da ortalık karıştı. Anne, canlı yayında kızını terlikle kovaladı
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Bu diyeti yapanlar dikkat
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿Alman darbecilerin düşman listesi ortaya çıktı
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿CSO'ya Romanyalı konuklar
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
﻿Çuvallarla toplandı. Şanlıurfa'da sahte ayakkabı operasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.