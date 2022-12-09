Savcılıktan kötü haber! Şampiyonluk kutlamasında gözünü kaybetmişti

Geçen sezon Ankaragücü'nün Süper Lig'e yükselmesi nedeniyle 21 Mayıs'ta 19 Mayıs Stadı konser alanında şampiyonluk kutlaması düzenlendi. Kutlama sırasında atılan meşalenin yere düşerek patlaması sonucu Samet Yörükbaş'ı sağ gözünden, M.C. de kulak ve sol kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yörükbaş, ameliyata alındı. Sağ gözünü kaybeden Yörükbaş'a protez göz takıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan başlatılan soruşturma ise takipsizlikle sonuçlandı. Savcılık kararında, organizasyonu yapan şüpheli K.K.'nin ifadesine yer verildi. K.K., şampiyonluk kutlamasını Ankaragücü adına kendisi takip ettiğini belirtirken, suçlamayı kabul etmedi. Kararda, patlamaya kutlamaya katılan ve polis tarafından kim olduğu tespit edilemeyen kişinin neden olduğu; sorumluluğun, takımın bütün ikazlarına rağmen kutlamalara meşale getiren şahıs veya şahıslarda olduğu, olayın kutlamaları organize eden kişilerin sorumluluğunda gerçekleşmediği yönündeki bilirkişi raporuna dikkat çekildi. Savcılık, tüm dosya kapsamında şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

“KAMERALAR VARDI, FAİL BULUNAMADI”

Samet Yörükbaş, kutlamalarda meşale yakıldığını belirterek, "Kutlama esnasında bir anda bomba patlar gibi bir ses duyuldu. Kulaklarım çınladı ve daha sonrasında gözümden kan aktığını fark ettim. Arkadaşlarım koluma girerek beni ambulansa götürdüler ve hastaneye kaldırıldım. 6 saat süren bir ameliyat geçirdim. Şu an gözümün eskisi gibi olma imkanı yok. Protez göz kullanıyorum. Hem kulüp hem de yetkililer bizi oyaladı. Hep bizi oyaladılar ve olayı kapatmaya çalıştılar. Olay yerinde kameralar vardı; ancak ‘Fail bulunamıyor’ diyorlar ve dava hakkında takipsizlik kararı verildi. Bu olay yaşanmadan önce sanayide çalışıyordum. Doktorlar şu an sanayide çalışmamı tavsiye etmiyor. Engelli raporumdaki engel oranı yüzde 40’ın altında. Bu yüzden engelli kadrosu ile de işe giremiyorum, sanayide de çalışamıyorum. Ortada kaldım" dedi.

(Kaynak: DHA)