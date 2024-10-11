Ankara’nın derin dehlizlerinden haber alan Fehmi Koru ilk kez bu kadar açık yazdı: “Burnuma kokular geliyor…”

Meclis açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti Grubu’na giderek, vekillerle tokalaşmasının yankıları sürüyor.

“MHP yeni bir ‘çözüm süreci’ne ilk harcı koyuyor gibi…” diyen Koru, “‘Zaten konu çözüme kavuşturulacaksa, bu ancak MHP eliyle başarılabilir’ düşüncesi yaygın kabul görüyor. Bana olmaz görünse de, DEM’den yükselen beklentiye bakarak, “Acaba?” demeden edemiyorum. Haydi hayırlısı… Bakalım bu gelişmenin altından ne çıkacak?” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın genel seçimlerin zamanında yapılacağına dair açıklamasını hatırlatan Koru, “Benim burnuma, bayağı yakın bir tarihte sandık başına gidebileceğimizi duyumsatan kokular geliyor. Galiba burunları da kapalı CHP’lilerin…” diye yazdı.

Koru’nun yazısından öne çıkan satırlar şöyle:

“DEM PARTİLİLER ŞAŞKIN”

Kısa süre öncesinde, kapatılmasını, milletvekillerinin maaşlarının kesilmesini talep ettikleri DEM ile beklenmedik bir yakınlaşma MHP’den gelebildi. MHP’nin başlattığı değişim korosuna hiç vakit geçirmeden AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. DEM partililer şaşkın, ancak onlar da derhal toparlanıp kendilerine yeniden ‘müzakere’ yolu açılacağı beklentisine girdiler.

“BU ANCAK MHP ELİYLE BAŞARILABİLİR”

Geçmişte denenen ‘çözüm süreci’, pek çok başka sebeple birlikte, MHP’nin benzeri görülmemiş şiddette muhalefeti yüzünden sonuca ulaşamadan kesilmişti. Aynı MHP yeni bir ‘çözüm süreci’ne ilk harcı koyuyor gibi… ‘Zaten konu çözüme kavuşturulacaksa, bu ancak MHP eliyle başarılabilir’ düşüncesi yaygın kabul görüyor. Bana olmaz görünse de, DEM’den yükselen beklentiye bakarak, “Acaba?” demeden edemiyorum. Haydi hayırlısı… Bakalım bu gelişmenin altından ne çıkacak?

“İKTİDAR NE YAPIYORSA SEÇİMLER İÇİN…”

İkili iktidarın ömrünü bir kez daha uzatmaya yarayacak bir arayışın sonucu olarak… Yoksa Devlet Bahçeli durduk yere DEM’liler ile neden el sıkışsın? Sebep bile açıklamadan ilk çözüm sürecini sona erdiren AK Parti neden benzer bir süreç peşinde olduğu izlenimi verecek bir tavır sergilesin? İktidar cephesi şu sıralarda ne yapıyorsa hepsi önümüzdeki genel seçime yönelik girişimler… Daha önceleri ancak seçimler öncesinde görülmüş gelişmeler yaşandığını CHP görmüyor mu?

“BAYAĞI YAKIN BİR TARİHTE SANDIK VAR”

Mehmet Şimşek enflasyonu indirmekten vazgeçmiş, az maaşlılara ulufe gibi dağıtılabilecek paraların birikmesini sağlamak için çalışıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta, kesin ifadelerle “Seçim, zamanında yapılacak” dedi demesine ama, benim burnuma, bayağı yakın bir tarihte sandık başına gidebileceğimizi duyumsatan kokular geliyor.Galiba burunları da kapalı CHP’lilerin…