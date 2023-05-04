Ankara’nın göbeğinde muhalefete saldırı. ‘Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’ ve bağımsız Milletvekili adayına saldırdılar

Saldırganların aynı grup olduğu ve AKP lehine slogan attıkları öne sürüldü.

Saldırılarda parmak ve dişleri kırılan birkaç kişi de dahil olmak üzere birkaç kişi yaralandı ve 112 acil sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Çankaya Sorumlusu, saldırganların AKP teşkilatlarıyla ilişkisi olmadığını düşündüklerini ve polislerin güvenliklerini sağladığını belirtti.

Güvenlik Şube, olayı soruşturuyor. Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP)saldırıyı protesto etmek için kısa bir yürüyüş yaptılar, ancak polis tarafından müdahale edildi ve yaklaşık 10 kişi gözaltına alındı.

Kılıçdaroğlu Gönüllüleri Çankaya Sorumlusu Fahri Barış Özdemir, “Bunların AKP teşkilatlarıyla ilişkisi olduğunu zannetmiyoruz.17-18 yaşında çocukların, AKP diye bağırarak bir saldırısı oldu. Beşe yakın yaralanan arkadaşımız var. Kimisinin parmağı kırılmış, kimisinin dişi kırılmış. Kimisinde de yüz göz çok kötü durumda. Polisler burada yardımcı da oldular. Burada bizim güvenliğimizi sağladılar. Bizimle beraber tahkikatı gerçekleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nden gözaltına alınan kimse yok. Sosyalistlerden gözaltına alınan kimse yok. Ama çocuklar da piyasada yok. Güvenlik Şube şu an bakıyor” diye konuştu.

“BEŞE YAKIN YARALANAN ARKADAŞIMIZ VAR. KİMİSİNİN PARMAĞI KIRILMIŞ, KİMİSİNİN DİŞİ KIRILMIŞ”

Bunların AKP teşkilatlarıyla ilişkisi olduğunu zannetmiyoruz.17-18 yaşında çocukların, AKP diye bağırarak bir saldırısı oldu. Beşe yakın yaralanan arkadaşımız var. Kimisinin parmağı kırılmış, kimisinin dişi kırılmış. Kimisinde de yüz göz çok kötü durumda. Polisler burada yardımcı da oldular aslında. Burada bizim güvenliğimizi sağladılar. Bizimle beraber tahkikatı gerçekleştiriyorlar. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri’nden gözaltına alınan kimse yok. Sosyalistlerden gözaltına alınan kimse yok. Ama çocuklar da piyasada yok. Güvenlik Şube şu an bakıyor, baktığın söylediler. Nedir bilemiyoruz.”

KONYALI: “AKP, 14 MAYIS SEÇİMİNE GİDERKEN BU SEÇİMİ TEKRAR SOPALI BİR SEÇİME DÖNDÜRME ÇABASINDADIR”

Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP) üyesi Emrecan Konyalı ise yaşanan olaya ilişkin şöyle konuştu:

“Bugün burada Karanfil Sokak’ta Ankara’da Kızılay’da gerçekleştirmek istediğimiz bir seçim çalışması vardı. Aslında uzun zamandır, haftalardır devam eden bir seçim çalışması bu… Emekçi aday, bağımsız devrimci Milletvekili adayı Güneş Gümüş’ün seçim çalışmasını yapıyoruz. Daha önce polis, Güvenpark’ta olsun, Karanfil Sokak’ta olsun bize saldırılar gerçekleştirmişti. Bugün yine çok sert bir saldırıyla karşı karşıya kaldığımız bir gün oldu. Açıkçası özetlemek gerekirse neden böyle bir saldırıyla karşılaşıyoruz meselesini, AKP, 14 Mayıs seçimine giderken bu seçimi tekrar sopalı bir seçime döndürme çabasındadır. Hatta bunu da gerçekleştiriyordur şu anda… Bunu da neden yapıyor? Gerçekten emekçi halkın, ezilenlerin, sömürülenlerin sesini çıkartan kim varsa sokakta onun olmasını istemeyen bir iktidar var, patronlar rejimi bir çete düzeni var.

Güneş Gümüş ise Twitter hesabında saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Karanfil Sokak'ta seçim bildirisi dağıtırken yine polis saldırısı gerçekleşti. Bir yoldaşımızın kafası yarıldı, 7 yoldaş gözaltına alındı. Görüntülerde Ankara'nın en büyük çetesinin, seçim çalışmamıza yönelik vahşetini görüyorsunuz. Bu arada bize desteğe gelen 2 dostumuz da gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 9 olmuş.”