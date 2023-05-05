Kılıçdaroğlu canlı yayında konuşuyor

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de konuşuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değişeceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. 5 milyon 300 bin genç gidecek, otoriter yönetimi değiştirecek. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Dünya gençliği için de örnek olacaksınız. Depremzedelere en çok kucak açan Mersin. Dünyaya dayanışma örneği sergilediniz.

Ben bütün depremzedelere söz verdim. 5 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım. Anayasa diyor ki idarenin kusurunda olan bu kaybı idare karşılayacak. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında Anayasa bunu diyor. Emekliye de söz verdim. Kurban Bayramı'nda emekli bankadan 15 bin lira parasını çekecek. Diyorlar ki 'Parayı nerden bulacaksın?' Bay Kemal devlette çalıştı yıllarca. Bütçeyi siyasi otorite yapar. Siyasi otorite parayı kime uygun görürse ona verir. Onlar gibi 5'li çeteye değil esnafa çiftçiye dağıtacağım ben.

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