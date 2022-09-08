﻿Ankara'nın Sakarya'sı...

Dünyanın en önemli başkentlerinden biri olan Ankara ne yazık ki iç ve dış turizm konusunda en fakirleri arasında. İstiklal Harbinin yönetildiği, Cumhuriyetin başkentinin her yerinden tarih fışkırır. Çok eskilere Roma dönemine falan gitmeye gerek yok. Sadece İstiklal Harbi yeter de artar bile. Yunan, işgal esnasında Malıköy'e kadar gelince başkenti Kayseri'ye taşıma planı bile yapılmıştı. 1699 yılından itibaren hep geri çekilen, kaybeden Türk'ün makus talihi Ankara'da değişmiştir. 101'inci yıldönümünü kutlayacağımız Sakarya Meydan Muharebesi cahillerin sandığı gibi Sakarya Nehri etrafında yapılmadı.

Sakarya Polatlı İlçesinin hemen yanında bereketli bir ova. Ankara'dan neredeyse yürüyüş mesafesinde sayılır.

Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunda başkenti cazibe merkezi yapabilmek için bir dizi proje hazırlamış ve kabul görerek seçimi kazanmıştı. 4 yıla yaklaştı seçileli. Kaç gün tatil yaptığını kimse bilmiyor. Gece-gündüz çalışarak bütün Türkiye'ye örnek oluyor. İç ve dış turizm için attığı adımlar yerini bulmak üzere. Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'i ziyaret eden milyonlar var. Son yıllarda başlayan "Büyük Taarruz Yürüyüşleri"nde Yavaş'ın katkısı inkar edilemez.

Bu defa Sakarya Meydan Muharebesi için Ankaralılara çağrı yaptı. Kent Konseyini oluşturan iki bine yakın kuruluş kollarını sıvayıp pazar günü yola çıkıyor. Bu çağrıya kayıtsız kalınmaz. Son dakikada bir şey çıkmazsa orada olacağım. Değerli okuyucularımızı beklerim...

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. Yılında Şehitler Anılacak.

Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 11 Eylül 2022 Pazar günü Başkentliler Polatlı'daki Sakarya 12. Grup Şehitliği'ne doğru "Diriliş Yürüyüşü" gerçekleştirecek.

1921 yılının 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe kadar 22 gün ve 22 gece aralıksız devam eden ve Türk ordusunun, Batılı devletlerin güdümündeki Yunan ordusunu hezimete uğrattığı Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

800 metrelik kortej oluşturulacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kent Konseyi, Polatlı Belediyesi ve Polatlı Ticaret Odası destekleri ve katılımları ile program gerçekleştirilecek.

800 metrelik yürüyüş ile 12. Grup Şehitliği'ne varışın ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan program savaş belgeseli ve oyuncu, seslendirme sanatçısı Volkan Severcan'ın anlatımı ile devam edecek, tüm şehitlerimiz adına sela okunması ile tamamlanacak.

11 Eylül 2022 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak olan program için saat 17:00'de Ankara Kent Konseyi Binası önünden otobüslerle hareket edilecek. Etkinlik ücretsiz ve tüm Ankaralıların katılımına açık olacak.