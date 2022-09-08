﻿AKP'ye kemik seçmeninden şok haber

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Bulgu Araştırma tarafından 15-31 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde yapılan anketin sonuçları açıklandı.
Ankara, İzmir , Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon gibi şehirlerin de arasında bulunduğu şehirlerde yapılan ankete 1.800 kişi katıldı.
Ankette sürpriz sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre 2018'de AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 68.4'ü geleceğe güvenle bakamadıklarını söyledi.
Bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla gerçekleştirilen ankette seçmene 'En önemli sorun/mutsuz eden konu nedir' diye soruldu.
Halk TV yazarı Can Coşkun'un aktardığına göre seçmenin yanıtları şu şekilde
'Yüzde 60'lık katılımcı enflasyon seçeneğinde birleşmiş.
Geçim sıkıntısı diyen yüzde 21.6 ile toplamda 81.6'lık bir ekonomi bloku görünüyor.
Mülteciler yüzde 6.5 ve adalet ise yüzde 6 oranında.
İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda ankete katılanların yüzde 70'i 'Mutsuzum, mutlu edecek konu yok' seçeneğini öne çıkarmış.
Bu yanıt 'Toplumun ruh haline ilişkin önemli verilerden biri.'