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AKP'ye kemik seçmeninden şok haber

Bulgu Araştırma şirketi son anket sonuçlarını paylaştı. 2. Anket sonuçlarına göre 2018'de AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 68.4'ü geleceğe güvenle bakamadıklarını söyledi.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 13:07
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 14:00
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Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Bulgu Araştırma tarafından 15-31 Ağustos tarihleri arasında 26 ilde yapılan anketin sonuçları açıklandı.  

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Ankara, İzmir , Bursa, Antalya, Diyarbakır, Adana, Konya ve Trabzon gibi şehirlerin de arasında bulunduğu şehirlerde yapılan ankete 1.800 kişi katıldı. 

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Ankette sürpriz sonuçlar çıktı. Anket sonuçlarına göre 2018'de AKP'ye oy veren seçmenin yüzde 68.4'ü geleceğe güvenle bakamadıklarını söyledi.

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Bilgisayar destekli telefon görüşmesi metoduyla gerçekleştirilen ankette seçmene 'En önemli sorun/mutsuz eden konu nedir' diye soruldu.

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Halk TV yazarı Can Coşkun'un aktardığına göre seçmenin yanıtları şu şekilde

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'Yüzde 60'lık katılımcı enflasyon seçeneğinde birleşmiş.

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Geçim sıkıntısı diyen yüzde 21.6 ile toplamda 81.6'lık bir ekonomi bloku görünüyor.

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Mülteciler yüzde 6.5 ve adalet ise yüzde 6 oranında.

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İnsanları mutlu eden konular sorulduğunda ankete katılanların yüzde 70'i 'Mutsuzum, mutlu edecek konu yok' seçeneğini öne çıkarmış. 

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Bu yanıt 'Toplumun ruh haline ilişkin önemli verilerden biri.'

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