﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak

Kömürcü, “Hangi hamleyi yaparsa yapsın oy oranlarında kayda değer bir toparlanma görmüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’ın sadece oy oranında değil, güçlü, hiç kaybetmeyen, partisinin ötesinde oyu olan karizmatik lider imajında da bir erozyon olduğu açıkça görülüyor" diye konuştu.