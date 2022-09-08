8 Eylül 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak

Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 27 ilde, 2 bin 403 kişiyle yaptığı son araştırmaya göre seçimlerden birinci parti olarak yüzde 29.7 oyla CHP çıktı. AKP'nin oyu 29.5 olarak tespit edildi. İYİ Parti yüzde 13.5, MHP yüzde 6.4 olarak ölçüldü.

Galeri Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 07:19
Son Güncelleme: 8 Eylül 2022 Perşembe - 07:21
Takip Et
1/15

Cumhuriyet'te yer alan bilgilere göre, Yöneylem Araştırma Şirketi 25 Ağustos - 1 Eylül arasında yaptığı araştırma sonuçlarını yayımladı. Ankette katılımcılara ilk olarak “Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa kime oy verirdiniz” diye soruldu.

2/15

Buna göre, CHP yüzde 29.7, AKP yüzde 29.5, HDP 9.4, MHP 6.4, İYİ Parti 13.5, Saadet Partisi 0.8, Gelecek Partisi 0.3, DEVA 1.7 oranında oy aldı.

3/15

Anket sonuçlarına kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyları AKP’nin önüne geçti. 

4/15

Öte yandan katılımcılara yöneltilen “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi mi, parlamenter sistem mi?” sorusuna yurttaşların yüzde 64.9’u “parlamenter sistem” derken yalnızca yüzde 29.1’i “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” dedi. Katılımcıların yüzde 6’sı ise “bilmiyorum” yanıtını verdi.

5/15

“Önümüzdeki pazar cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mı muhalefet adayına mı oy verirsiniz” sorusuna katılımcıların yüzde 55.6’sı “muhalefet adayı” derken katılımcıların yalnızca yüzde 33.3’ü “Recep Tayyip Erdoğan” dedi.

6/15

Kararsız seçmenin oranı yüzde 6.7 olurken oy kullanmam diyenlerin oranı ise 4.4 oldu.

7/15

Araştırma kapsamında cumhurbaşkanlığı seçimine dair tercihler de incelendi. “Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kalsa oyunuzu kime verirdiniz” sorusuna gelen tüm yanıtlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın olası tüm adaylara karşı kaybettiği görüldü.

8/15

Ankete göre Erdoğan’a karşı en yüksek oyu yüzde 59.3 ile Mansur Yavaş alırken Yavaş’ı yüzde 52.1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Erdoğan’a karşı yüzde 48.7 oranında oy aldı.

9/15

Yöneylem Araştırma Şirketi Başkanı Derya Kömürcü, hem AKP’nin hem de Erdoğan’ın oy oranlarında ciddi bir gerileme olduğunu söyledi.

10/15

Kömürcü, “Hangi hamleyi yaparsa yapsın oy oranlarında kayda değer bir toparlanma görmüyoruz. Dolayısıyla Erdoğan’ın sadece oy oranında değil, güçlü, hiç kaybetmeyen, partisinin ötesinde oyu olan karizmatik lider imajında da bir erozyon olduğu açıkça görülüyor" diye konuştu.

11/15

Kömürcü "Bugüne kadar toplumun bilinçaltına kazınmaya çalışılan ‘asla kaybetmez’ imgesinin yıkılmaya başladığı, kendi destekçilerinin bile ‘bu sefer kaybedeceğiz galiba’ hissine kapıldığı bir süreçten geçiyoruz” dedi.

12/15

13/15

14/15

15/15

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
1
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
2
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
3
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
4
﻿Cem Küçük Erdoğan'ın en çok çekindiği rakibini açıkladı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
5
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
6
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
7
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Bakanlıktan yeni düzenleme: Gemi atıklarını denizlere bırakmak yasaklanıyor
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Biruni Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
﻿Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alacak
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿Yöneylem anket sonuçlarını açıkladı. Saray'da kıyametler kopacak
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Belalısı boz ayı Mikdat hocanın evine dadandı. Onu görmek için bakın evine ne aldı
﻿Belalısı boz ayı Mikdat hocanın evine dadandı. Onu görmek için bakın evine ne aldı
﻿Belalısı boz ayı Mikdat hocanın evine dadandı. Onu görmek için bakın evine ne aldı
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Ebrar Karakurt annesiyle poz verdi. Annesini görenler çok şaşırdı
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Aşıklar Bayramında tartışma yaratan sahne
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Dilan Çiçek Deniz garip iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
﻿Dilan Çiçek Deniz garip iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
﻿Dilan Çiçek Deniz garip iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
﻿Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
﻿Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.