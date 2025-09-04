Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oldu. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör kararı verildi. Kanarya'da İsmail Kartal, yeniden takımın başına geçiyor.

Büyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadıBüyük Fatih Terim krizi! Ortalık yıkıldı: Yer yerinden oynadı

kartal.jpg

Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer bombası!Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer bombası!

FENERBAHÇE YENİDEN İSMAİL KARTAL'A EMANET

Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü olarak eski hocası İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.Fenerbahçe'nin bugün saat 15.00'te yapacağı yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal kararı resmen diğer üyelere de iletilecek ve sonrasında resmi açıklama yapılacak.

Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı!Marco Asensio transferinin perde arkası ortaya çıktı!

Süper Lig devine Aymeric Laporte piyangosu!Süper Lig devine Aymeric Laporte piyangosu!

Son Haberler
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Savcıyı öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi