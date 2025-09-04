Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de, teknik direktör kararı verildi. Kanarya'da İsmail Kartal, yeniden takımın başına geçiyor.

FENERBAHÇE YENİDEN İSMAİL KARTAL'A EMANET



Sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü olarak eski hocası İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.Fenerbahçe'nin bugün saat 15.00'te yapacağı yönetim kurulu toplantısında İsmail Kartal kararı resmen diğer üyelere de iletilecek ve sonrasında resmi açıklama yapılacak.

