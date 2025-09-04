Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer bombası!

Fenerbahçe, transfer piyasasında büyük bir hamleye hazırlanıyor. Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımında forma giyen Sırp golcü Aleksandar Mitrovic, sarı-lacivertlilerin radarına girdi. 30 yaşındaki yıldız oyuncunun, Avrupa futboluna geri dönme isteği ve Al Hilal ile yaşadığı sorunlar, Fenerbahçe’yi harekete geçirdi.

Ortaya atılan iddialara göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu transferi sadece saha içi başarı için değil, aynı zamanda eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda taraftar desteğini artırmak için stratejik bir hamle olarak görüyor.

ALEKSANDAR MITROVIC SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİP FENERBAHÇE'YE GELEBİLİR

Aleksandar Mitrovic, 2023’ten bu yana Al Hilal formasıyla çıktığı 79 maçta 68 gol atarak adeta gol makinesine dönüştü. Mitrovic’in kulübüyle sözleşmesini feshetme ihtimali bulunuyor. Al Hilal, oyuncuya bu sezon sonuna kadar alacağı 25 milyon euroyu ödemesi durumunda sözleşmeyi sonlandırabilecek. Fenerbahçe’nin ise daha önce Youssef En-Nesyri takası ve 25 milyon euroluk bir teklif sunduğu, şimdi ise 10 milyon euro bonservis bedeliyle transferi bitirmeye çalıştığı belirtiliyor. Transferin, Ali Koç’un liderliğinde yürütülen 2025-2026 sezonu kadro planlamasının önemli bir parçası olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe teklif yapmıştı! Nuri Şahin takımın başına geçiyor: Herkes şok oldu

Süper Lig devine Aymeric Laporte piyangosu!

ALİ KOÇ'TAN STRATEJİK HAMLE

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu ay yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula hazırlanıyor. Koç’un, Mitrovic gibi yüksek profilli bir transferle taraftarların gönlünü kazanmayı ve seçimde avantaj sağlamayı hedeflediği iddia edildi. Koç’un bu transferle camiada birlik ve beraberlik mesajını güçlendirmeyi planladığı öne sürüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Transfer söylentileri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçe taraftarları, X platformunda #MitrovicFenerde etiketiyle paylaşımlar yaparak heyecanlarını dile getirdi. Bir taraftar, “Mitrovic gelirse ligi domine ederiz! Ali Koç bu işi biliyor!” yazarken, bir diğeri, “Seçim için mi transfer yapılıyor, yoksa gerçekten şampiyonluk mu hedefleniyor? Koç’a güveniyoruz ama dikkat!” yorumunu yaptı. Ancak bazı taraftarlar, yüksek bonservis bedeli ve oyuncunun yaşını eleştirerek, “30 yaşında oyuncuya bu paralar verilmez, gençlere yatırım yapalım,” görüşünü savundu.

Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!

Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi