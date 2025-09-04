Süper Lig devine Aymeric Laporte piyangosu!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig devine Aymeric Laporte piyangosu!

Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren ve başarılı teknik adamın istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper pozisyonu için bir süredir arayış sürüyordu. Kara Kartal, bu bölge için fırsat transferine yöneldi.

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş'a fırsat doğdu. Siyah-beyazlıların daha önce de gündemine gelen İspanyol stoper Aymeric Laporte'un Athletic Bilbao'ya transferi iptal oldu.

Al Nassr, belgeleri teslim ettiği sırada transfer dönemi La Liga için kapanmıştı. Bu gelişme üzerine yeni bir stoper arayışında olan Beşiktaş harekete geçti ve Laporte'un menajeriyle temas kurdu.

Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!Galatasaray Yusuf Demir hakkında kararını verdi!

gettyimages-1888211987-scaled.jpg

Ali Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldıAli Koç çıldırdı! Seçimi kazandıracak transfer: Real Madrid'in yıldızı için gaza basıldı

AYMERIC LAPORTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Al Nassr ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Laporte, çoğu ülkede transfer sezonu kapandığı için Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı.

40 kez İspanya Milli Takım formasını giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde net kararını açıklayacak.

Fenerbahçe ile anılıyordu! Edin Terzic kabul etti: İşbaşı yapacağı tarih bile belli olduFenerbahçe ile anılıyordu! Edin Terzic kabul etti: İşbaşı yapacağı tarih bile belli oldu

Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu milli takım kampında birbirine girdi!

Transferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürpriziTransferi resmen duyurdular! Süper Lig devi Sadio Mane'yi getiriyor: Yılın sürprizi

Son Haberler
Kayyumla amaçlanan planı deşifre etti! Kılıçdaroğlu’nun dönüşü için flaş kulis
Kayyumla amaçlanan planı deşifre etti! Kılıçdaroğlu’nun dönüşü için flaş kulis
Efsane futbolcular İstanbul’da: Döner kesip hamama girdiler!
Efsane futbolcular İstanbul’da: Döner kesip hamama girdiler!
CHP’de sırada Kılıçdraoğlu’nun ihracı mı var? Ankara’da bu ihtimal konuşuluyor
CHP’de sırada Kılıçdraoğlu’nun ihracı mı var? Ankara’da bu ihtimal konuşuluyor
Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer bombası!
Ali Koç'tan seçim öncesi dev transfer bombası!
İstanbul'da şaşırtan olay! Kadına bu sefer kedi saldırdı
İstanbul'da şaşırtan olay! Kadına bu sefer kedi saldırdı