Süper Lig devine Aymeric Laporte piyangosu!

Transferin hareketli takımlarından Beşiktaş'a fırsat doğdu. Siyah-beyazlıların daha önce de gündemine gelen İspanyol stoper Aymeric Laporte'un Athletic Bilbao'ya transferi iptal oldu.

Al Nassr, belgeleri teslim ettiği sırada transfer dönemi La Liga için kapanmıştı. Bu gelişme üzerine yeni bir stoper arayışında olan Beşiktaş harekete geçti ve Laporte'un menajeriyle temas kurdu.

AYMERIC LAPORTE BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Al Nassr ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Laporte, çoğu ülkede transfer sezonu kapandığı için Beşiktaş'ın teklifini değerlendirmeye aldı.

40 kez İspanya Milli Takım formasını giyen 31 yaşındaki yıldız oyuncu önümüzdeki günlerde net kararını açıklayacak.

