Anne ayı ve üç yavrusu yemek arayışında görüntülendi

Kaynak: İHA
Anne ayı ve üç yavrusu yemek arayışında görüntülendi
Van'ın Bahçesaray ilçesinde Sündüs yaylasına çıkan vatandaşlar, baharın gelmesiyle doğada yiyecek arayan anne ayı ve 3 yavrusuyla karşılaştı.

Baharın gelmesiyle birlikte canlanan doğada, bir anne ayı ve üç yavrusu yiyecek arayışında görüldü. Yerel halkın cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, anne ayı ve yavru ayıların yiyecek aradığı gözlemlendi. Ayılar, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu. Doğada karşılaşılan bu manzara, bölgede yaşayanların ve doğa severlerin ilgisini çekti.

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