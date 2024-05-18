Anne ayı ve üç yavrusu yemek arayışında görüntülendi

Baharın gelmesiyle birlikte canlanan doğada, bir anne ayı ve üç yavrusu yiyecek arayışında görüldü. Yerel halkın cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde, anne ayı ve yavru ayıların yiyecek aradığı gözlemlendi. Ayılar, bir süre bölgede dolaştıktan sonra gözlerden kayboldu. Doğada karşılaşılan bu manzara, bölgede yaşayanların ve doğa severlerin ilgisini çekti.

