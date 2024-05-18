Atatürk plakalı araç gören gençlerin tepkisi sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir video, Atatürk plakalı yabancı bir araç gören gençlerin spontane tepkilerini gözler önüne serdi. Gençlerin araca yönelik coşkulu ve duygusal tepkileri, kısa sürede viral hale geldi.

Videoya yansıyan görüntülerde gençlerin, aracı görünce "Paşaaaaaaam, yaşa Mustafa Kemal Paşa!" gibi sloganlar attığı görülüyor. Gençlerin 'laik atağı' araç içi kamerasına yansıdı. Bu anların sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, gençlerin Atatürk sevgisi ve saygısı büyük bir ilgiyle karşılandı.