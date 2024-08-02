Anne ile kızının ölümüne neden olan alkollü sürücüye istenen ceza belli oldu

Kaza, 21 Temmuz 2023 tarihinde Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Enis Demirkıran'ın kullandığı otomobil, kırmızı ışıkta geçerek Refiye Erden'in kullandığı araca çarptı. Çarpışma sonucu Refiye Erden ve annesi Safiye Erden hayatını kaybetti, aynı araçtaki Semra Demirok ve Demirkıran ile araçtaki diğer yolcu Fatih Güngör yaralandı.

ALKOLLÜ SÜRÜŞ TESPİTİ

Kazanın ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirkıran'ın yapılan alkol testinde 1.60 promil alkollü olduğu belirlendi. Adli işlemlerinin ardından ev hapsi kararı verilen Demirkıran, trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle asli kusurlu bulundu. Bilirkişi raporuna göre, Demirkıran'ın kavşağa yaklaşırken hız sınırlarını aşması, kırmızı ışığa uymaması ve alkollü araç kullanması kaza ile sonuçlandı.

SORUŞTURMA VE İDDİANAME

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, kaza ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Enis Demirkıran hakkında 'Olası kastla öldürme' suçundan iki kez 20 yıldan 25'er yıl olmak üzere toplamda 50 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Demirkıran’ın yargılanmasına 19 Aralık 2024 tarihinde başlanacak.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ VE SAVUNMASI

Demirkıran ifadesinde, kazadan önce Edirne'deki iş yerini kapattığını ve evde bir bardak viski içtiğini, ardından kuzenine yardım etmek amacıyla hız yaptığını öne sürdü. Yolda kendisine hız yapması yönünde baskı yapıldığını ve kaza anında kırmızı ışığı geçerken fark etmediğini belirtti.

Kazanın tanıkları farklı ifadelerde bulundular. Fatih Güngör, Demirkıran'ın alkollü olduğunu ve hız limitlerini aşarak makas attığını iddia etti. Görgü tanıkları Adem Dalkıran ve Ersen Çalışkan ise Demirkıran'ın kırmızı ışık ihlali yaparak hızla çarpıştığını ve yolu sıkıştırdığını söylediler.