Anne neden emzirmelidir

Bebeğin doğumdan sonra annenin göğsüne konması ve ten teması kurarak emmesi sütün akışını hızlandırır. Emzirmenin başarılı olması için annenin kafasında emzireceği fikri ve inancı olmalıdır.

ANNE EMZİRMELİ MİDİR?

Bebeklerin zekası da anne sütü ile gelişir. Anne-bebek arasındaki ilişki ve bağ kuvvetlenir; anne kendine güvenir, bebeği kabul eder ve bebek sağlıklı bir kişilik kazanır. Emziren anneler hızlı kilo verirler; emziren annede meme ve yumurtalık kanseri, menopoz sonrası kemik erimesi ve kalça kırığı riski düşer. Emzirme annenin sağlığını korur, hayatını kolaylaştırır. Günlük yaşamında ve iş hayatında daha verimli olur, zamanı kendine ayırır. Anne sütü ile beslenme hem ailenin hem devletin sağlık masraflarını azaltır. Anne sütü ile beslenme çevre ve doğa dostudur. Doğada atık oluşturabilecek plastik malzemelerin kullanımı azalır. Her anne bebeğine ve bebeğinin ihtiyacına göre en ideal besini verir. Anne sütü sindirimi kolaydır. Bebek anne sütünün ilk sütü (kolostrum, ağız sütü) ve olgun sütü içtiğinde beslenme açısından büyüme faktörleri, protein, karbonhidrat, vitaminler ve yağlar bakımından en iyi beslenmeyi sağlar. Anne sütü bağışıklık sistemi hücreleri, enzimler ve hormonlar ile bebeği hastalık ve enfeksiyonlardan korur.