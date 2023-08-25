Anne ve 4 yaşındaki çocuğu metrelerce savruldu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesinde dün saat 13.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen anne ve çocuğu, sol taraftan gelen hafif ticari aracın çarpmasıyla metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ve 4 yaşındaki çocuğu sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırdı.

ANNE YOĞUN BAKIMDA

Annenin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, çocuğunun sadece ayaklarının kırıldığı belirtildi.

KAZA SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Feci kaza ise saniye saniye kaydedildi.