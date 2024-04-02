Anne ve oğlu bıçakla öldüren katil tutuklandı

Olay yerinden kaçan katil, polis merkezine teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Yeni Mahalle'de bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Akın Demir, aralarındaki alacak meselesi nedeniyle Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk ile konuşmaya gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akın Demir, yanındaki bıçakla anne-oğluna saldırdı. Saldırıda Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Akın Demir, bir süre sonra suç aleti bıçakla polis merkezine gidip teslim oldu.

Emre Öztürk ve annesi Aysel Öztürk'ün cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Akın Demir, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. 7 saat süren ifadesinin ardından tutuklanan Demir, cezaevine gönderildi.