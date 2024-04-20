Anneannesini döverek öldüren şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
Anneannesini döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Konya’da anneannesi Sahure Dudu Bahçeci’yi döverek öldüren Talha Çorum (31), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Çorum'un emniyette ve savcılıkta sorulan soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi.

Konya’nın Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Ülkü Sokak’taki 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana gelen olayda, Sahure Dudu Bahçeci'nin dairesinden kavga sesleri gelince komşuları polisi aradı. Gelen polisler, girdikleri evde Bahçeci ile kızı Hasibe Erdemir'i kanlar içinde buldu. Anne ve kızı, ambulansla Konya Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.

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ANNEANNESİNİ DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Polis, yaptığı araştırmada Talha Çorum'un belirlenemeyen nedenle tartıştığı anneannesi Sahure Dudu Bahçeci'nin başını defalarca yere ve duvarlara vurduğunu, teyzesi Hasibe Erdemir'i de yumrukladığını tespit etti. Anneanne Bahçeci, dün sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Bahçeci, Selim Sultan Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRÜYORMUŞ

3 ay önce Almanya’dan gelerek anneannesinin yanına yerleşen Talha Çorum’un Almanya’da bir süre psikiyatri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Şizofren tanısı konulduğu öne sürülen Çorum’un emniyette ve sevk edildiği adliyede soruları yanıtsız bıraktığı öğrenildi. Talha Çorum, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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