Anneannesini gece kulübüne götürdü

Sosyal medyada, Eda Çelik kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir vatandaş, anneannesini gece kulübüne götürdüğü dakikaları hesabından paylaşınca sosyal medyada popüler oldu. Söz konusu paylaşım, beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken, tekerlekli sandalyedeki anneannenin şaşkın bakışları dikkatlerden kaçmadı.

TİKTok’ta paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken, görüntülerde, kullanıcının anneannesiyle birlikte gece kulübüne gittiği dakikalar yer aldı. Tekerlekli sandalyedeki anneannesinin yanında poz veren Çelik, paylaşımına "Bu anneannenizi gece kulübüne götürmeniz için bir işaret" ifadesini ekledi.

Söz konusu görüntüler, kısa sürede viral olurken, sosyal medya kullanıcılarından gönderiye yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Çok rahatsız görünüyor" yorumunda bulunurken, başka bir kullanıcı, "2005'li kankalarımla ben" ifadelerini kullandı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kimlik sordular mı?" dedi.