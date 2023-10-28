Anneler, Cumhuriyetimizin 100. yılında doğan bebeklerini Anıtkabir'e Ata'nın huzuruna götürdü

Cumhuriyetimizin 100. yılı ülke genelinde birçok vatandaş tarafında coşkuyla yaşanıyor. Cumhuriyetin 100. yılına doğan bebekler, anneleriyle birlikte Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. O anlar paylaştıkları video sosyal medyada gündem oldu