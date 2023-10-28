Anneler, Cumhuriyetimizin 100. yılında doğan bebeklerini Anıtkabir'e Ata'nın huzuruna götürdü

Cumhuriyetimizin 100. yılı ülke genelinde birçok vatandaş tarafında coşkuyla yaşanıyor. Cumhuriyetin 100. yılına doğan bebekler, anneleriyle birlikte Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. O anlar paylaştıkları video sosyal medyada gündem oldu

Anneler, Cumhuriyetimizin 100. yılında doğan bebeklerini Anıtkabir'e Ata'nın huzuruna götürdü

Cumhuriyetimizin 100. yılı ülke genelinde birçok vatandaş tarafında coşkuyla yaşanıyor. Cumhuriyetin 100. yılına doğan bebekler, anneleriyle birlikte Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı. O anlar paylaştıkları video sosyal medyada gündem oldu

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