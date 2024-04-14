Annelere 325 euro ödeme yapılacak. SGK duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen Avrupa Birliği ile birlikte düzenlenen destek projesi kapsamında 3 bin 500 sigortalı anneye ve bakıcıya bir yık boyunca 325 avro destek vereceklerini duyurdu. Uygulamanın İstanbul, İzmir ve Ankara'da 0-36 aylık çocuk sahiplerini kapsayacak.

SGK'ın Avrupa Birliği ile yürttüğü anneleri ve bakıcıları kapsayan projesi kapsamında 0-36 aylık çocuğu olan anne ve bakıcılara 325 avroluk destek vereceğini duyurdu.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin çalışmaları tamamlandı.

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7 BİN KADINA BÜYÜK DESTEK

Ankara, İstanbul ve İzmir'i kapsayan çalışamlar kapsamında eğitimli ve sigortalı bakıcılığa teşvik eidlmesi için toplamda 7 bin kadının bu uygulamadan faydalanacağı öğrenildi.

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EĞİTİMLİ ÇOCUK BAKICILIĞINA TEŞVİK DESTEĞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işık tarafından yapılan açıklama kapsamınada,ülke genelinde kayıtlı istihdamın sağlanmasının amaçlandığı, kadınlara yönelik desteğin önemli olduğu vurgusu yapıldı.

Bakan Işıkhan; ''SGK'nin uygulayıcısı olduğu, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi de bunlardan birisi. Toplam bütçesi 15,3 milyon avro olan projeyle üç büyük ilimizde, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro destek sağlanacak. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik edilecek. Bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş olacağız." dedi.

SGK'nın Avrupa Birliği ile orak yürüttüğü çalışma kapsamında detaylı bilgiler ve başvuru ayrıntıları netleştiği zaman haberimizde yer alacak.