AKP İlçe Başkanı tüfekle vuruldu. Oy kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA
AKP İlçe Başkanı tüfekle vuruldu. Oy kavgası kanlı bitti
Kırıkkale'de AKP Balışeyh İlçe Başkanı Adem Irmak, ile akrabası arasında kıraathanede oy kavgası çıktı. Irmak, muhtar adayı olan akrabası tarafından tüfekle bacağından vuruldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesindeki bir kıraathanede meydana gelen olayda, edinilen iddiaya göre AKP İlçe Başkanı Adem Irmak ile yerel seçimlerde Oba Mahallesi'nden muhtar adayı olan Ş.İ. arasında tartışma patlak verdi.

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Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan Ş.İ., tüfekle ateş ederek akrabası İlçe Başkanı Irmak'ı bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Irmak, daha sonra ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

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Tedavi altına alınan Irmak'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis, ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Ş.İ.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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