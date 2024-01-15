Annesini arayıp 'kaçırıldım' dedi, babası herkesten yardım istedi. Vali gerçeği açıklayınca herkes şoke oldu

Aydın’ın Didim ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki G.N.S., dün saat 18.00 sularında, annesini arayıp çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını ve bir depoda tutulduğunu söyledi. Bunun üzerine aile, polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri genç kızı bulabilmek için çalışma yaparken, G.N.S.’nin yakınları ise sosyal medya hesaplarından yardım çağrısı yaptı.

Baba S.S., yaptığı açıklamada, "Kızım G., dün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor.” ifadesini kaydetti ve kızının hayatından endişe ettiklerini iletti.

Polis ekiplerinin başlattığı geniş çaplı çalışma sonucunda, genç kız saat 02.00 sularında, sokakta gezerken bulundu. G.N.S., kendisini bulan polis ekiplerine kaçırılma olayını uydurduğunu ifade etti.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi.” ifadesini kaydederken iddiaların genç kız tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğunu açıkladı.