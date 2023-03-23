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Annesini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Manisa’da annesinin vahşice öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş adlı kişinin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 10:42
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Annesini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Annesini öldürüp, intihar girişiminde bulundu
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Manisa’da tartıştığı annesinin boğazını keserek öldüren ve evlerinin çatısından atlayarak intihar girişiminde bulunan Emrah Karataş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi, 5012 Sokak üzerinde meydana geldi. Emrah Karataş (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Cemile Karataş (55) ile tartıştı.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN KAYDI BULUNUYOR

Tartışmanın büyümesi üzerine Emrah Karataş, yanında bulunan bıçakla annesini boğazından bıçakladı.

Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken, Emrah Karataş evlerinin bulunduğu 2 katlı binanın çatısına çıkarak kendini boşluğa bıraktı.

Ağır yaralanan Karataş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Emrah Karataş’ın hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybettiği bildirildi.(AA)

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