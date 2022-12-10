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Annesini rahatsız ettiği için 13 yaşındaki çocuk adamı boynundan bıçakladı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, bir adamı boynundan bıçaklayarak yaralandı. Çocuğun, annesini rahatsız ettiği için adamı bıçakladığı öne sürüldü. 13 yaşındaki çocuk ile annesi gözaltına alınırken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 20:06
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Annesini rahatsız ettiği için 13 yaşındaki çocuk adamı boynundan bıçakladı

Annesini rahatsız ettiği için 13 yaşındaki çocuk adamı boynundan bıçakladı
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İHA - Olay, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki O.Ş. daha öncesinde annesini rahatsız ettiği iddia edilen bir adamla karşılaştı.

Bunun üzerine çocuk, adamı boğazından bıçaklayarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 13 yaşındaki O.Ş. ve annesi R.Ş. (38) olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay sonrası yaralı adama müdahale edilmesi ise bölgede cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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