Annesini tabancayla vurulmuş halde buldu

Kaynak: İHA
Annesini tabancayla vurulmuş halde buldu
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir olayda, bir kişi annesini evde tabancayla başından vurulmuş şekilde buldu. 45 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, Terzibayırı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evin 2. katında meydana geldi. Hanife S. (45), iddiaya göre evinde oğlu tarafından tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hanife S., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hanife S.'yi kanlar içinde bulan oğlu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca, evde balkon camının kırık olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokakta ve evde detaylı incelemelerde bulundu.

Kocaeli Devlet Hastanesi'nden Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayın intihar mı yoksa bir saldırı mı olduğu, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda netlik kazanacak. Soruşturma ise devam ediyor.

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