ABD ve İran Umman’da gizlice bir araya geldi

İsrail'de İbranice yayın yapan "Walla" haber sitesinin adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, 14 Mayıs Salı günü ABD ve İran, Orta Doğu'daki gerilimi ele almak üzere Umman'da gizli görüşmeler gerçekleştirdi.

Haberde, ABD'yi temsilen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile İran Özel Temsilcisi Abram Paley'in katıldığı, ancak İran heyeti hakkında bilgi verilmediği belirtildi.

Bu toplantının, Ocak ayında Umman'da yapılan benzer bir görüşmeden bu yana iki taraf arasındaki ilk dolaylı müzakere olduğu vurgulandı.

Görüşmelerin, İran'ın İsrail'e saldırısından yaklaşık bir ay sonra, Umman'ın arabuluculuğunda gerçekleştiğine dikkat çekilerek, ABD yönetiminin Orta Doğu'daki krizin bölgesel bir savaşa dönüşmesini önlemeye çalıştığı ifade edildi.

ABD'nin, İran'ın bölgedeki vekilleri ve müttefikleri üzerinde önemli bir etkisi olduğuna inandığı, bu gruplar arasında Lübnan'daki Hizbullah, Suriye ve Irak'ta ABD kuvvetlerine saldırılar düzenleyen milisler ve Kızıldeniz'de gemilere saldıran Yemen'deki Husilerin bulunduğu belirtildi.

Görüşmelerde, ABD'nin İran ve müttefiklerinin saldırılarının sonuçlarını anlattığı ve İran'ın nükleer programını ilerletmesinden duyduğu endişeyi dile getirdiği kaydedildi.