Antalya Havalimanında skandal. Bazı bagajları kontrol etmeyin talimatının verildiği ortaya çıktı

Kaynak: Halk TV
Antalya Havalimanında skandal. Bazı bagajları kontrol etmeyin talimatının verildiği ortaya çıktı
Antalya Havalimanı’nda çalışan güvenlik görevlilerine görevlilerine “Bazı bavullar kontrol edilmeyecek ancak evraklara kontrol edildi olarak işlenecek” talimatı verildiği ortaya çıktı.

Havalimanlarındaki uçuş ve uçuş öncesi güvenlik tedbirleri oldukça sıkıdır. Geçen yıl Haziran ayında Antalya Havalimanı’nda yaşananlar pes artık dedirtti.

Antalya Havalimanı’nda görevli güvenlik görevlilerinin bulunduğu WhatsApp grubuna güvenlik şefi M. S. 10-11 Haziran 2023 tarihlerinde, 3’üncü güvenlik bölgesine gelen bagajlara kontrol işlemi yapılmayacağı talimatını verdi. Ancak tutanaklara ‘kontrol edildi’ olarak işleneceği bildirildi.

3. GÜVENLİK NOKTASI

Protokole göre ise 3'üncü güvenlik noktasına gelen bagajlar ‘kirli bagaj’ olarak değerlendiriliyor ve patlayıcı madde, uyuşturucu ya da kimyasal atık bulundurmaları ihtimalleri nedeniyle mutlaka elle kontrolün yapılması gerekiyor.

Güvenlik görevlisi V. D. İSE olaya ilişkin ihbarda bulundu.

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SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialara ilişkin “Görevi kötüye kullanma” suçlaması ile soruşturma başlattı. M. S. tarafından “Bagajlara 3. ETD noktasında kontrol yapılmayacak ancak evraklara yapıldı gibi işlenecek” talimatının verildiğini doğrulandı.

SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

İfadesi alınan güvenlik şefi M. S., söz konusu talimatı kendisinin verdiğini kabul etti. M.S. talimatı “Yolcuların ve uçakların boş yere zaman kaybetmemesi için” verdiğini söyledi.

20 BİN BAGAJ GEÇTİ

O tarihlerde ise havalimanından 20 binin üzerinde uçak altı bagaj geçiş yaptı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, havalimanından 10 Haziran 2023 gününe ait 08:30 ve 00:00 saatleri arasındaki bagaj kayıtlarını istedi.

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Havalimanı yönetimi tarafından Savcılığa gönderilen yanıtta bagaj kayıt cihazlarının bazılarının olay günü istenilen saatlerde ‘teknik arıza’ nedeniyle kayıt yapamadığı oldu.

TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık, M.S.’nin ifadesinde belirttiği şekilde, söz konusu talimatların ‘uçuş yoğunluğu’ nedeniyle verildiğine kanaat getirdi ve takipsizlik kararı verdi. Karara, ihbarı yapan V. D. itiraz etti.

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