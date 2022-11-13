﻿Antalya Kepez’de icradan satılık zeytinlik

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Antalya ili Kepez ilçesi Kirişçiler mahallesi Geyikalanı mevkii 145 ada 190 parsel sayılı taşınmaz Zeytinlik Bahçesi vasfında olup, 15.275,23 m² yüzölçümüne sahip, taşınmaz düze yakın %1-2 eğimli, sığ toprak kapsamında 25-30 yaşlarındazeytin ağaçları bulunmaktadır.
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