Antalya Kumluca’da sanayi KOBİ’leri için yeşil dönüşüm destekleri anlatıldı

Muhammed ÇELİK / Antalya - Yeniçağ

KUTSO Hizmet Binası Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış, KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, KOSGEB Uzmanı Güneş Ulutürk, KUTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayi alanında aktif KOBİ temsilcileri katılım gösterdi.

Seminerde açılış konuşmasında bulunan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, KOSGEB destekleri konusunda üyelerine il müdürlüğü ile iş birliği içerisinde gereken bilgilendirmeleri devamlı yaptıklarını, bu desteklerden bölgelerinde faaliyet yürüten işletmelerin faydalanmasını teşvik ettiklerini ifade etti. İşbirliklerinden ötürü KOSGEB İl Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

KOSGEB’in yeni destek programı “Yeşil Sanayi Destek Programı” hususunda KOSGEB Antalya İl Müdürü Dr. İbrahim Uğur Erkış katılımcıları bilgilendirdi. Erkış, özellikle sanayi KOBİ’lerinin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi ve sanayide temiz ve döngüsel ekonomi proje teklif çağrılarının yer aldığı programın başvuru şartları ve proje içeriğiyle ilgili katılımcıları aydınlattı. Programa başvurunun 30 Kasım 2024 tarihine kadar yapılabileceğini belirtti. Programdan faydalanmak isteyen sanayi KOBİ’lerinin KOSGEB internet sitesinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

Seminerde ayrıca, KOSGEB Uzmanı Güneş Ulutürk katılımcılara programın ayrıntılarını aktardı. Ulutürk, programda sanayi KOBİ’lerinin yeşil dönüşümüne destekte bulunmak, çevresel etkileri indirgemek ve rekabet güçlerini artırmak amaçlandığını söyledi.

Seminer sonunda, katılımcıların sorularını yanıtlayan KOSGEB yetkilileri, programın sanayi KOBİ’leri için önemli fırsatlar sunduğunun altını çizdi.