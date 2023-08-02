Antalya ve Muratpaşa'da 30 kat serbest imar planı, 12 katla sınırlandı

30 kat serbest imar planını 12 katla sınırlandıran belediyeler, insan hayatına verdiği değeri gösterdi. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi, yeni yapılacak binalarda perde beton uygulamasını zorunlu kıldı.

Deprem ülkesi Türkiye’de örnek adım

Türkiye, 17 Ağustos 1999 depremi ve bu yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte depreme karşı alınması gereken önlemleri tekrar gündeme getirdi. Üçüncü derece deprem bölgesi kuşağında yer alan Antalya’da ise iki belediye örnek bir adım attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi, 30 kat serbest imar planında düzenlemeye giderek planları 12 katla sınırladı. Bu kararla, depreme dayanıklı binaların yapılması ve şehir estetiğinin korunması amaçlandı.

Perde beton sistemi hayat kurtarıyor

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca yeni yapılacak binalarda perde beton uygulamasını zorunlu kılan bir karar aldı. Perde beton sistemi, Türkiye gibi deprem ülkesi olan Şili’de de uygulanan ve hayat kurtaran bir sistemdir. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, perde beton sisteminin maliyeti arttırmayan ve binaların dayanıklılığını arttıran bir uygulama olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depremi unutulmadı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 227 bin 27 bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Antalya’daki belediyelerin aldığı kararlar, bir daha böyle acı kayıplar yaşanmaması için atılmış önemli adımlardır.