Antalya ve Muratpaşa'da 30 kat serbest imar planı, 12 katla sınırlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi, deprem riskine karşı imar planlarında önemli bir değişikliğe gitti.

Antalya ve Muratpaşa'da 30 kat serbest imar planı, 12 katla sınırlandı

30 kat serbest imar planını 12 katla sınırlandıran belediyeler, insan hayatına verdiği değeri gösterdi. Ayrıca Muratpaşa Belediyesi, yeni yapılacak binalarda perde beton uygulamasını zorunlu kıldı.

Deprem ülkesi Türkiye’de örnek adım

Türkiye, 17 Ağustos 1999 depremi ve bu yıl yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte depreme karşı alınması gereken önlemleri tekrar gündeme getirdi. Üçüncü derece deprem bölgesi kuşağında yer alan Antalya’da ise iki belediye örnek bir adım attı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi, 30 kat serbest imar planında düzenlemeye giderek planları 12 katla sınırladı. Bu kararla, depreme dayanıklı binaların yapılması ve şehir estetiğinin korunması amaçlandı.

Perde beton sistemi hayat kurtarıyor

Muratpaşa Belediyesi, ayrıca yeni yapılacak binalarda perde beton uygulamasını zorunlu kılan bir karar aldı. Perde beton sistemi, Türkiye gibi deprem ülkesi olan Şili’de de uygulanan ve hayat kurtaran bir sistemdir. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, perde beton sisteminin maliyeti arttırmayan ve binaların dayanıklılığını arttıran bir uygulama olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş depremi unutulmadı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler 11 ilde 50 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Türkiye tarihinin en büyük deprem felaketinde 227 bin 27 bina yıkıldı ve ağır hasar aldı. Antalya’daki belediyelerin aldığı kararlar, bir daha böyle acı kayıplar yaşanmaması için atılmış önemli adımlardır.

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Fenerbahçe Zajc ile sözleşme yeniledi Spor
Fenerbahçe Zajc ile sözleşme yeniledi
Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel
Bursa'da iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fransa'da aşırı sıcaklar can aldı: 1 haftada 80 ölü Dünya
Fransa'da aşırı sıcaklar can aldı: 1 haftada 80 ölü
Katalonya’da kuraklık alarmı: 24 kasabada su kısıtlaması Dünya
Katalonya’da kuraklık alarmı: 24 kasabada su kısıtlaması
DEVA Partisinden Aile Bakanına nafaka yanıtı: Uygulamada zaten yok Siyaset
DEVA Partisinden Aile Bakanına nafaka yanıtı: Uygulamada zaten yok
Hastane otoparkındaki kamyoneti sahibi ameliyat olurken soydular Güncel
Hastane otoparkındaki kamyoneti sahibi ameliyat olurken soydular
Kocaeli'de Tır menfeze devrildi: 1 ölü Güncel
Kocaeli'de Tır menfeze devrildi: 1 ölü