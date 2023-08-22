Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollarla gelen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 270 düzensiz göçmen yakalandı.

KAYNAK: DHA
Antalya'da 270 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye'den İtalya'ya yasa dışı göçmen taşınacağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, 4 şüphelinin organizasyonuyla, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve çeşitli illerde kaçak olarak ikamet eden, aralarında İran, Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu düzensiz göçmenlerin Manavgat'tan çıkış yapacakları tespit edildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon yaptı. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 270 kaçak göçmeni Manavgat Irmağı'nda tekneye binerken ve saklandıkları ormanda yakaladı.

İTALYA'YA GİTMEK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Jandarmayı görünce kaçan göçmenlerin bir kısmı takip sonucu Sorgun Ormanı'nda yakalandı. Kaçak göçmenler kimlik tespitinin yapılması amacıyla otobüslerle Sarılar Mahallesi'ndeki spor salonuna götürüldü. İşlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek düzensiz göçmenleri İtalya'ya götürmeyi vadeden ve organizatör oldukları değerlendirilen 4 kişi de teknede yakalanıp gözaltına alındı. İtalya'ya gitmeyi planlayan düzensiz göçmenlerin, organizatörlerle 7 ila 10 bin euro arasında ücret karşılığı anlaştığı belirtildi.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Süper Lig'de duyduklarıma, gördüklerime, inanamıyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıta zam mı geldi? 22 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları
Son Haberler
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye Güncel
Türkiye'nin dev holdinginden 25 maaş ikramiye
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı Güncel
Baltalı hırsız fotokapana yakalandı
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı Güncel
Manisa’da başıboş sokak köpeklerinin vahşeti kameralara yansıdı
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Temsilcilerimizin Avrupa heyecanı Yeniçağ’da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Doğada kendiliğinden yetişiyor. Koca bölgenin geçim kaynağı oldu Güncel
Doğada kendiliğinden yetişiyor. Koca bölgenin geçim kaynağı oldu
300 kilo kavurma 60 dakika bitti Güncel
300 kilo kavurma 60 dakika bitti