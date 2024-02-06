Antalya’da 39 yaşındaki adamın esrarengiz ölümü

Kaynak: İHA
Antalya’da 39 yaşındaki adamın esrarengiz ölümü
Antalya’da evinde tek başında yaşayan 39 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu. Ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Esarengiz ölüm, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2162 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı apartmanın üst katında meydana geldi. Aktarılan bilgilere göre, kebapçıda çalışan 39 yaşındaki Adem Buğday’dan haber alamayan iş arkadaşları, Buğday’ın telefona da cevap vermemesi üzerine evine gitti.

Kapıyı çalmalarına rağmen kimse açmayınca olmayınca durumu Buğday’ın karşı komşusu ve apartman görevlisine bildirdi. Bunun üzerine çatı katından içeriye giren iş arkadaşları ile apartman görevlisi, Buğday'ı hareketsiz halde kanepe üzerinde görünce durumu 112 Acil çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarla birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Adem Buğday'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, durum polise bildirildi. Belirtilen adrese gelen belediye tabibi ise ölümü şüpheli bulması üzerine Olay Yeri İnceleme Ekipleri çalışmaların başlattı.

Yalnız yaşadığı öğrenilen Adem Buğday’ın cenazesi, ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Buğday'ın yıllar önce böbrek nakli olduğu öğrenildi.

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