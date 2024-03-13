Antalya’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Kaynak: DHA
Antalya’da 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Antalya'nın Alanya ilçesinde Türkler Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araçla minibüs çarpıştı.

Kazada 7 kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde D-400 kara yolundaki bir kavşakta gerçekleşti. Abdullah Kadan yönetimindeki hafif ticari araç ile Sadık Deveci idaresindeki minibüs çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürülürken, sürücülerin yara almadığı belirtildi.

Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde, minibüsün kavşaktan karşı yola geçerken hafif ticari araçla çarpışıp devrildiği görülüyor. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

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