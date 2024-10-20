Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

Kaynak: İHA
Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

Antalya Serik'te 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen Alman turist otel odasında ölü bulundu.

Edinilen biliye göre, Serik'te Belek Turizm Merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen 68 yaşındaki Alman turist Victor Bittermann'ın odasına temizlik için giren otel personeli Bittermann'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumu 112 ye bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bittermann'ın hayatını keybettiğini belirledi. Bittermann'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Bittermann'ın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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