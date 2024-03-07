Antalya'da bir gecekondu alev alev yandı

Antalya’nın Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6490 sokakta bulunan gecekonduda meydana gelen olayda, Evde kimsenin olmadığı esnada gecekondudan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YANGIN 1 SAATLİK ÇALIŞMAYLA SÖNDÜRÜLDÜ

Alınan ihbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı.

Ekipler, 1 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Olay sonrası Gecekondu küle dönerken, yangının çıkış sebebinin araştırılması için inceleme başlatıldı.