Güreştirilen boğa seyircilerin arasına daldı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali'nde beklenmedik bir olay yaşandı. Yarışmada güreştirilen boğalardan biri, mücadele sırasında tribünlere doğru yönelerek duvarı aştı ve seyircilerin arasına girdi.

Panikle kaçan seyircilerin arasına karışan boğa, bir süre sonra ayağı takılarak düştü. Bu tehlikeli anlar, festivali izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayın ardından güvenlik ekipleri tarafından kontrol altına alınan boğalar, arenadan uzaklaştırıldı.