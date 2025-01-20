Antalya'da çocuklar için eğlence zamanı: Tiyatro şenliği devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocuklar ve gençler için eğlenceli bir tatil deneyimi sunmak amacıyla "Çocuklar ve Gençler için Yarıyıl Tiyatro Şenliği"ni başlattı.

AŞT Yıldız Kenter Sahnesi'nde gerçekleştirilen şenlik, oyun öncesinde çocukları müzikal gösterilerle eğlendirdi.

Ardından şenliğin ilk kukla oyunu olan "Balon Ağacı" sahnelendi. Aileleriyle tiyatroya gelen çocuklar, bu eğlenceli oyunda unutulmaz anlar yaşadı.

Tatilde aileler ile birlikte izlenebilecek tiyatro oyunları devam edecek.

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"Marangozun Köpeği Kaştanka", "Romeo+Juliet=Aşk(?)", "Zümrüdüanka" ve "Kuş Adımları" gibi farklı oyunlar, Antalya Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sahnelenecek.

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