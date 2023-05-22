Antalya'da deprem

AFAD Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandığını açıkladı. Saat 07.51'de meydana gelen gelen deprem yerin 55.34 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Antalya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün saat 07.51'de Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin derinliğinin 55.34 kilometre olduğu belirtildi. Deprem ilçede kısa sürekli panik yaşattı.

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