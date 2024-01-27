Antalya'da dev torbacı operasyonu. Kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi

Muratpaşa ve Aksu ilçelerinde tespit edilen 24 adrese eş zamanlı 50 Ekip, 260 personel, 2 Özel Harekât Unsuru ve narkotik madde arama köpekleri Tim, Pascal ve Arya ile hava destekli operasyon gerçekleştirildi. NARVAS uygulamasına dayanarak saptanan cadde ve sokaklarda yapılan şok uygulamalarda 17 bin 150 şahıs sorgulandı, 79 aranan şahıs ise yakalandı.

Aramalar sonucu 1 kilo 10 gram metamfetamin, 500 gram Skunk maddesi, 350 gram esrar, 250 gram sentetik kannabinoid hammaddesi(Fubinica), yaklaşık 25 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi, 200 gram kokain, 100 gram eroin, 400 adet sentetik ecza, 11 adet hassas terazi, 5 adet tabanca, 6 adet tüfek ile 100 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden sağlandığı öngörülen çok miktarda Türk lirası ve döviz cinsinden nakit para bulundu.

47 şahsa yönelik Uyuşturucu Ticareti Yapmak ve Sağlamak Suçundan, 191 şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak suçundan tahkikat başlatıldı. 24 şüpheli ise tutuklandı.