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Ölümcül hatanın bedelini az daha canlarıyla ödüyorlardı

Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan az daha hatalarının bedelini canlarıyla ödüyordu. Sopayla tele dokunan iki kişiyi elektrik çarptı, bir anda paçaları tutuştu. O anları bir güvenik kamerası ise kaydediyordu

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 14:28
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Antalya'da elektrik teline konan kuşları kovalamak isterken ölüyorlardı

Ölümcül hatanın bedelini az daha canlarıyla ödüyorlardı
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Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi Güneş caddesi üzerine elektrik teline konan kuşları sopa yardımıyla kovalamaya çalışan iki kişi az daha canlarından oluyordu. Sopayı ellerine aldılar kuşuların konduğu elektrik tellerine vurmaya başladılar.

Kuşu korkutmamak için yavaş yavaş yaklaşan iki kişi sopayla direğe dokunur, dokunmaz neye uğradıklarını şaşırdı. Bir anda elektrik akımına kapılan iki arkadaşın paçaları tutuştu. 

Elektrik çarpmasıyla bir anda yere yığılan iki öylece kaldılar. İsimleri Y.K. ve H. olduğu öğrenilen iki arkadaş sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Gençlerden birisi taburcu olurken diğerinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde akıma kapılan gençlerin ayaklarında alev çıktığı ve bir anda hareketsiz kaldığı görüldü.

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