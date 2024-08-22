Antalya’da elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

Ölüm nedeni araştırılan Kavak’ın cenazesi tabuta konulurken, ağabeyi gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, Ahatlı Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşi Cihan Kavak’a bir süredir ulaşamayan ağabeyi, tek başına yaşadığı eve gittiğinde onu yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kavak’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemede, klimanın çalışır durumda olduğu ve bazı parçalarının sökülmüş olduğu görüldü. Elektrik ustası olan Kavak’ın, klimasını tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldığı değerlendiriliyor. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kavak’ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bu sırada, kardeşinin cenazesini tabuta koyan ve cenaze aracına taşırken gözyaşlarına boğulan ağabeyin yaşadığı acı, çevredekileri de derinden etkiledi.