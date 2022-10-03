﻿Antalya'da festival coşkusu...

Altın Portakal Film Festivali için İstanbul'dan havalanan uçak Antalya'ya indiğinde, konukları adeta bir buhar taarruzu karşıladı...

Önceki gün hava Antalya'da 40 dereceye yaklaşıyordu ama kentin ana caddelerinden plajlarına, alışveriş merkezlerinden turizm tesislerine kadar her alanda çok şaşırtıcı bir hareketlilik vardı... Her yer turist kaynıyor Antalya'da...

Akdeniz'in en hareketli kenti sadece havası, denizi, uçsuz bucaksız sahilleri ve ekim ayı gelmesine rağmen ortalığı kavuran sıcağıyla ünlü değil, aynı zamanda kültür turizminin bir parçası olan Antalya Film Festivali'de şehrin adını tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor...

Antalya Büyükşehir Belediyesi festivalin coşkulu geçmesi için her türlü önlemi almış... Şehrin ana bulvarları festivalin afişleriyle donatılmış... Kavşaklarda ise ünlü Altın Portakal heykelleri sinema severleri adeta salonlara davet ediyor...

İki yıl pandeminin gölgesinde kısıtlı ortamlarda da olsa başarıyla yapılan festivalde bu yıl Yeşilçam'ın ünlülerinin çokluğu da dikkat çekti...

İlki 1964'te yapılan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Kültür Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin neredeyse 40 derece sıcakta yapılan kortejine Yeşilçam'ın ünlüleri ve genç sinemacılar da katıldı...

Kortej geçişinde SODER Başkanı Yusuf Sezgin, Selma Güneri, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Melike Demirağ, Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay, Hatice Aslan, Salih Güney ve Salih Kalyon gibi ünlüler de vardı...

Yakıcı sıcağa rağmen Antalyalılar Yeşilçam'ın ünlülerini ve dizi oyuncularını görmek için bulvarları doldurmuştu...

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Sinemacılara onur ödülü...

59 yıl önce dönemin belediye başkanı Avni Tolunay'ın sinema emekçilerine destek olmak amacıyla başlattığı Türkiye'nin en uzun soluklu film festivalinin açılış töreni ise önceki akşam 10 bin kişilik Antalya Spor Salonu'nda yapıldı...

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri açılış törenine katıldı...

Törenin açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin Türk sinemasının hafızası sayılacak bir konuma ulaştığını ve Türk sinemasının izinin sürüleceği bir ortam haline geldiğini belirterek şunları söyledi;

"Altın Portakal'da yarışan ya da ödül alan filmlere tarihsel olarak şöyle bir göz gezdirdiğimizde karşımıza çıkan manzara sadece bir sanatsal şölen değil aynı zamanda Türk toplumunun geçirdiği sosyolojik ve kültürel dönüşümün de tarihidir. Ömer Lütfi Akad, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ, Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan ve ismini sayamadığımız daha nice sinema emekçimiz sadece bir film yönetmeni değil aynı zamanda Türk toplumuna ayna olmuş insanlardır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Altın Portakal'ın Türk sinemasının kalbinin attığı ve Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli markalarından biri olduğunu söyledi...

Başkan Böcek, festivali özüne dönüştürdüklerini ve içeriğinin her geçen yıl zenginleştiğini de anlattı...

Altın Portakal'da bu yıl Onur Ödülleri, Perihan Savaş ve Erkan Can'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" ise Zerrin Tekindor'a verildi...

Savaş ,1974'te "Bedrana" filmiyle "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü kazanmıştı...

Erkan Can ise 1999'da "Gemide" ve 2006'da "Takva" filmleriyle "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü almıştı...

Perihan Savaş, Altın Portakal'da ilk ödülünü 17 yaşında aldığını, 48 yıl aradan sonra aynı gururu yaşadığını söyledi...

Ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'ten alan Erkan Can da, ödülünü başta Erdal Tosun olmak üzere sinemaya emek veren ve bugün hayatta olmayan sinema emekçilerine adadığını söyledi...

Altın Portakal Film Festivali'nin afişinde bu yıl Yeşilçam'ın iki ünlü oyuncusu oyuncu Ediz Hun ile Filiz Akın'ın Ankara Ekspresi filminde çekilen bir fotoğrafları yer alıyor.

Sağlık sorunları nedeniyle Antalya'ya gelemeyen Filiz Akın törene bir video mesaj gönderdi...

Ediz Hun ise törende yaptığı konuşmada, sanat ve bilimin bir kuşun iki kanadı gibi olduğunu belirterek, "Bu iki kanadı kullanarak uçarlar ve özgür olurlar. Bu bağlamda tabiatıyla Altın Portakal Film Festivali son derece önem taşıyor" diye konuştu...

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Altın Portakal'da kimler yarışacak?..

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü, Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreteri de olan Cansel Tuncer, yönetmenliğini ise geçen yıl da olduğu gibi Ahmet Boyacıoğlu üstleniyor...

Sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu'nun yürüttüğü festivalde bu yıl ilkler de yaşandı...

Bu yıl ilk kez düzenlenen ve 77 eserin katıldığı Edebiyat Uyarlaması Senaryo Yarışması'nda 40 bin liralık "Jüri Özel Ödülü"nü "Yalnızlar" isimli senaryo ile Elif Refiğ ve Murat Mahmutyazıcıoğlu aldı..

"En İyi Senaryo Ödülü"nün sahibi ise "Gölgeler Çekildiğinde" senaryosu ile Burcu Aykar oldu ve 80 bin lira değerindeki ödülü kazandı...

1-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festival kapsamında Ulusal Uzun Metraj kategorisinde 10 film yarışacak...

Ulusal Kısa Metraj, Ulusal Belgesel ve Uluslararası Uzun Metraj Film yarışmalarının da yapılacağı festivalde bu yıl Türkiye'de ilk kez gösterilecek 6 filmin olduğu "Başka Bir Dünya" seçkisi ile ulusal ve uluslararası uzun metraj ve ulusal belgesel kategorilerinde 8 filmin olduğu "Özel Gösterimler" de düzenlenecek...

14 kategoride Altın Portakal Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na bu yıl 46 yapım başvurdu...

Festivalde büyük ödül için yarışacak filmler şunlar;

Kaan Müjdeci'nin "Iguana Tokyo", Selcen Ergun'un "Kar ve Ayı", Özcan Alper'in "Karanlık Gece" Belmin Söylemez'in "Ayna Ayna", Ümit Köreken'in "Bir Umut", Onur Ünlü'nün "Bomboş", Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş", Atalay Taşdiken'in "Hara", Emin Alper'in "Kurak Günler" ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın "LCV (Lütfen Cevap Veriniz.)"

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndaki tüm kategorilerde toplam 840 bin TL tutarında ödül verilecek.

Biletleri 3 ve 5 liraya satılan Antalya Film Festivali'ne izleyicilerin ilgisi oldukça yoğun...