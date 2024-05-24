Antalya’da haber alınamayan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı

Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde yaşanan trajik olayda, 72 yaşındaki Ali Elitok ve 73 yaşındaki eşi Akkız Elitok'tan haber alamayan yakınları, endişeyle evlerine gitti.

Yaşlı çift, yakınlarının ısrarıyla birinci katlarındaki apartmanda hareketsiz halde bulundu. Durumu bildirenlerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, yaşlı çiftin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Alanya'da yaşanan bu acı olayın ardından, gazetecilere açıklama yapan Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, Hollanda'da olmasına rağmen yaşlı çiftle yakından ilgilendiğini belirtti. Uysal, "Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu yaşlı komşularımla her zaman yakından ilgilendik. Onlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden yemek getirdim. Dualarını aldık. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

Muhtar Hasan Uysal'ın, çiftin evine yaptığı ziyarette, onlarla sohbet ettiği ve ihtiyaçlarını sorduğu, hatta hazır yemek temin etmek için çalışma yapacağını ifade ettiği anlar, yaşlı çiftin geride bıraktığı son anılar oldu.