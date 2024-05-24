Antalya’da haber alınamayan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Antalya’da haber alınamayan yaşlı çiftin görüntüleri ortaya çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşadıkları evde yakınları tarafından ölü olarak bulunan yaşlı çiftten geriye Sugözü Mahalle Muhtarı Hasan Uysal'ın çektiği bu anlar kaldı.

Sugozü Mahallesi Kütürüp Beleni bölgesinde yaşanan trajik olayda, 72 yaşındaki Ali Elitok ve 73 yaşındaki eşi Akkız Elitok'tan haber alamayan yakınları, endişeyle evlerine gitti.

Yaşlı çift, yakınlarının ısrarıyla birinci katlarındaki apartmanda hareketsiz halde bulundu. Durumu bildirenlerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, yaşlı çiftin gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Alanya'da yaşanan bu acı olayın ardından, gazetecilere açıklama yapan Sugözü Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, Hollanda'da olmasına rağmen yaşlı çiftle yakından ilgilendiğini belirtti. Uysal, "Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Bu yaşlı komşularımla her zaman yakından ilgilendik. Onlara Antalya Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nden yemek getirdim. Dualarını aldık. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

Muhtar Hasan Uysal'ın, çiftin evine yaptığı ziyarette, onlarla sohbet ettiği ve ihtiyaçlarını sorduğu, hatta hazır yemek temin etmek için çalışma yapacağını ifade ettiği anlar, yaşlı çiftin geride bıraktığı son anılar oldu.

aw211368-02.jpg

aw211368-03.jpg

aw211368-04.jpg

Son Haberler
Emekliler 5 günlük bedava tatil için bu numaraya ‘Alo’ diyecek Ekonomi
Emekliler 5 günlük bedava tatil için bu numaraya ‘Alo’ diyecek
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Devlet Bahçeli'den sürpriz Ülkü Ocakları hamlesi Gündem
Devlet Bahçeli'den sürpriz Ülkü Ocakları hamlesi
Antalya'yı karıştıran torpil skandalı: Biri kızını, biri de kuzenini... Ekonomi
Antalya'yı karıştıran torpil skandalı: Biri kızını, biri de kuzenini...
‘Kendini yakarak öldürdü’ demişti: Korkunç gerçeği oğlunun ifadesi ortaya çıkardı Yaşam
‘Kendini yakarak öldürdü’ demişti: Korkunç gerçeği oğlunun ifadesi ortaya çıkardı
Edirne'de ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan 17 kaçak göçmen çıktı Yaşam
Edirne'de ‘dur’ ihtarına uymayan araçtan 17 kaçak göçmen çıktı