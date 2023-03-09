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Antalya’da eş zamanlı 'Huzur' operasyonu

Antalya'da düzenlenen 'Huzur' uygulamasında 5 bin 358 kişi sorgulandı, arandığı tespit edilen 17 kişi yakalandı. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 12:41
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Antalya’da 'Huzur' uygulaması

Antalya’da eş zamanlı 'Huzur' operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Antalya il genelinde yapılan "Huzur" uygulamasında, aranması bulunan 17 şahıs yakalandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak toplam 143 ekip ve 617 personelin katılımıyla "Huzur Antalya Uygulaması" gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamada 173 umuma açık faaliyet yürüten içkili restoran, kafe ve bar; 181 kahvehane, 116 halkın yoğun olarak bulunduğu sahil bandı, park, bahçe ve otogar denetlenirken, 5 bin 358 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Arandığı tespit edilen 17 kişi yakalanırken, 70 araç sorgulandı.

Ayrıca 41 işletmeye, tespit edilen eksikliklerle ilgili (tütün mamulleri tüketimi, çalışanlara ait SGK bildirimi, TAPDK’sız alkollü içecek sunumu, yaka kartı, iş yeri sorumlusunun bulunmaması vb.) işlem yapılırken, 1 şahıstan ise ruhsatsız silah ele geçirildi. Şahısla ilgili adli işlem yapıldı.

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