Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı

Antalya'da gümrük kaçağı tütünün yanı sıra cep telefonu ve aksesuarlarının ticaretini yapan 6 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde devleti vergi yönünden zarara uğratan, kaçak ürün ticareti yapan, halkın sağlığını tehdit eden şahıslar ile yasa dışı organizasyonlara yönelik mücadelesine devam etti.

aw066222-02.jpgBu çerçevede yapılan operasyonlarda; 150 kilogram nargile tütünü, 30 adet cep telefonu, 22 adet akıllı saat, 265 adet gümrük kaçağı bluetooth kulaklık, 200 adet cep telefonu ve akıllı saat aksesuarı ile 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

aw066222-03.jpg6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.

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