Antalya'da kaçak tütün ve elektronik eşya satan 6 şüpheli yakalandı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde devleti vergi yönünden zarara uğratan, kaçak ürün ticareti yapan, halkın sağlığını tehdit eden şahıslar ile yasa dışı organizasyonlara yönelik mücadelesine devam etti.

Bu çerçevede yapılan operasyonlarda; 150 kilogram nargile tütünü, 30 adet cep telefonu, 22 adet akıllı saat, 265 adet gümrük kaçağı bluetooth kulaklık, 200 adet cep telefonu ve akıllı saat aksesuarı ile 6 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi.